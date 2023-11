Loki 2 | perché non ha una scena dopo i titoli di coda?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il produttore rivela il motivo per cui non sono presenti scene post-credits nell'episodio finale della seconda stagione di "". Lo scorso venerdì si è conclusa la seconda stagione di, la serie dei Marvel Studios dedicata al Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston. Stranamente, al contrario della maggior parte dei prodotti dell'MCU, non c'è nessunapost-credits... Ma qual è il motivo? Lo rivela il produttore Kevin Wright in un'intervista con TV Line: "Non abbiamo scritto nessunapost-credits, e di certo non ne abbiamo girata alcuna", spiega. "Molte persone vogliono che queste cose sembrino storie contenute. So che ad alcune persone piace avere una maggiore interconnessione tra i progetti ma penso anche che questo a volte diventi un …