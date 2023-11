Logistica | Di Caterina Alis | Vogliamo agire sempre di più su formazione giovani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Rom, 15 nov. (Adnkronos) - “L'assemblea dista andando molto bene; oggi è il secondo giorno. Abbiamo voluto ripartire da un luogo così autorevole, come l'Auditorium della Conciliazione di Roma perché, dopo il 2019 ci sono stati momenti tristi e bui, come quelli della pandemia, che ci hanno costretto a una battuta d'arresto, anche se noi dinon ci siamo mai fermati del tutto e abbiamo continuato ad organizzare le nostre manifestazioni in ambienti diversi, più chiusi e con meno disponibilità di capienza per le persone. Oggi, ripartiamo con una forte presenza sul campo di istituzioni, ministri e, soprattutto di tanti, perché oltre al mondo degli stakeholders e della politica,vuolepiù sullale a ...