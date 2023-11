Locorotondo | Trulli Santa Croce tra i selezionati per il Best holiday home boutique hotel In tutta Europa

'A causa della rottura di una tubazione idrica fognante è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, un tratto della strada statale 172 'Dei' a, in provincia di Bari'. Lo comunica l'Anas. La chiusura è resa necessaria per consentire, in piena sicurezza, le operazioni di ripristino delle condotte e per svolgere ...

Premio Best Holiday Home Boutique Hotel per Trulli Santa Croce di ... LSD Magazine

A Locorotondo per i mercatini e le luci di Natale Viaggiare.net

C’è una struttura ricettiva pugliese fra i venti hotel selezionati in tutta Europa come 2023 Best Holiday Home Boutique Hotel. Si tratta di Trulli Santa Croce, casa vacanze a pochi chilometri da ...Themis Festival e teatro sociale: domenica 19 novembre secondo appuntamento con il teatro civile. Cresce l’attesa per la rappresentazione teatrale che si arricchirà della testimonianza del Centro Anti ...