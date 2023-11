Lo sfottò del virologo Burioni a Djokovic dopo la sconfitta | “Prima dose” | valanga di messaggi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Robertoapprofitta subito delladiper un affondo ironico. Tutto parte dal trionfo di Jannik Sinner che ha battuto il campionissimo serbo alle Atp Finals 2023, Ilha esultato con uno: «», ha scritto sui social, pubblicando una foto del tennista piangente e provocando una prevedibiledi reazioni. Il riferimento è chiaramente alla linea tenuta dadurante la pandemia Covid: netto no al vaccino, ribadito anche quando la vaccinazione è diventata un requisito fondamentale per partecipare a tornei prestigiosi. Nella discussione che nasce dalo ditornano sotto i riflettori alcunipubblicati in ...