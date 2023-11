Lo insultano sui Social. E Gasparri denuncia Report

(Di giovedì 16 novembre 2023) Non gli basta esser sbertucciato dagli ordini e le federazioni stampa per le sue intemerate in Commissione di Vigilanza sventolando carote e grappini. Il senatore di Forza Italia Maurizioieri ci ha fatto sapere di avere “presentato un esposto-presso i Carabinieri del Senato nei confronti die della stessa Rai per le minacce che mi sono arrivate attraverso i canalidie della stessa Rai”.ieri ci ha fatto sapere di avere “presentato un esposto-nei confronti die della stessa Rai” Spiegache “alcune di queste minacce sono molto gravi e spero che si possano individuare gli autori che si firmano con nomi e cognomi apparentemente reali”. Chissà se i carabinieri del ...

... elimino qualsiasi considerazionepunti di vista o sulle grida dei palestinesi. Francamente, ... tra cui 'razzisti' e 'fascisti', dal momento che gli individui che lisono di sinistra e ...

Il passatempo tutto italiano: insultare sui social chi bistratta il nostro ... Gambero Rosso

Modella curvy insultata sui social: «Non ti vergogni». La risposta di Louisa mette a tacere tutti ilmattino.it

Gasparri ieri ci ha fatto sapere di avere "presentato un esposto-denuncia nei confronti di Report e della stessa Rai". Non gli basta esser sbertucciato dagli ordini e le federazioni stampa per le sue ...In Francia abbiamo tutti visto settimane di blocco. Bene, tutti questi scioperi, per durata o “addensamento”, in Italia sarebbero illegali (di G. Cremaschi) ...