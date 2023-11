LIVE Sinner-Rune | ATP Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro in campo per il primato del girone

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-HURKACZ DALLE 14.30 LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE 20:37 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Nel pomeriggio è arrivata la notizia della qualificazione alle semifinali, ora Jannik proverà ad aggiudicarsi il gruppo verde. 16.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Jannikè già matematicamente qualificato per la semifinale delle ATPgrazie al set vinto dal polacco Hubert Hurkacz contro Novak Djokovic (attualmente sono sull’1-1). Dunque questa serasi giocherà ilnelcontro. Mai nessun italiano era riuscito ...