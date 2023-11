LIVE Sinner-Rune | ATP Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro è già qualificato! In palio il primo posto

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-HURKACZ DALLE 14.30 LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE 16.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Jannikè già matematicamente qualificato per la semifinale delle ATPgrazie al set vinto dal polacco Hubert Hurkacz contro Novak Djokovic (attualmente sono sull’1-1). Dunque questa serasi giocherà il primato nel girone contro. Mai nessun italiano era riuscito ad approdare alla semifinale del Masters. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match che chiude il gruppo verde. Alle 21.00 il Pala Alpitour di Torino accoglierà per la terza volta Jannik, chiamato alla sfida contro il danese ...

LIVE Sinner-Rune - ATP Finals 2023 in DIRETTA : una vittoria per evitare la calcolatrice

LIVE Djokovic-Hurkacz - ATP Finals 2023 in DIRETTA : pochi minuti al via della partita. Il polacco potrebbe essere un alleato di Sinner

LIVE Djokovic-Hurkacz 7-6 - 4-5 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il polacco serve per vincere il secondo set e qualificare Sinner alle semifinali

LIVE Djokovic-Hurkacz 7-6 - 4-6 - 0-0 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il polacco vince il secondo set e qualifica Sinner in semifinale

LIVE Djokovic-Hurkacz 7-6 - 4-6 - 2-1 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il polacco vince il secondo set e qualifica Sinner in semifinale

TORINO - Dopo il ko controDjokovic torna in campo nelle Nitto Atp Finals di Torino per sfidare il polacco Hurkacz , sostituto di Tsitsipas, ritiratosi contro Rune per infortunio. Segui in diretta il match ...

Impresa di Sinner: Djokovic ko dopo oltre 3 ore Sky Sport

LIVE Sinner-Rune, ATP Finals 2023 in DIRETTA: una vittoria per evitare la calcolatrice OA Sport

Djokovic’s winning streak was broken by Sinner on Tuesday. Can he find his groove back against Hurkacz Join Luke McLaughlin. 15:30 Djokovic 7-6(1) 4-6, 2-1 *Hurkacz (*denotes next server ...il danese vince il girone e l'italiano si qualifica 2° Sinner Rune live. Dopo la bella vittoria contro Novak Djokovic, Jannik Sinner va a caccia della qualificazione alla semifinale delle Atp Finals ...