LIVE Sinner-Rune | ATP Finals 2023 in DIRETTA | inizia l’ultimo incontro del gruppo verde

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-HURKACZ DALLE 14.30 LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE PRIMO SET 21:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via al match con il danese al servizio. Allacciate le cinture! 21:03 Accolti dal fragoroso applauso del pubblico entrano in campo Holgere Jannik! 20:57 Ancora qualche minuto di attesa prima del consueto breve spettacolo prepartita che farà da preludio alla presentazione dei due tennisti. 20:53 A Torino è esplosa la-mania. Tribune del Pala Alpitour come sempre gremite ed atmosfera fantastica. 20:49 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due giovani talenti del tennis mondiale. Fino ad oggi sono arrivate soltanto ...

LIVE Sinner-Rune - ATP Finals 2023 in DIRETTA : l’azzurro in campo per il primato del girone

Jannikaffronta Holger Rune nel match che chiude il girone verde delle ATP Finals. Azzurro già certo della semifinale ma con l'obiettivo del 1° posto, danese costretto a vincere per entrare tra i ...

LIVE Sinner-Rune: l'ultima del girone deciderà il destino di Djokovic. Si parte La Gazzetta dello Sport

Novak Djokovic - Jannik Sinner live: Tennis - ATP Finals Eurosport IT

Per qualificarsi come primo del girone Sinner deve per forza vincere questo match. In caso di vittoria di Rune invece, indipendentemente dal numero di set, sarebbe lui a qualificarsi come primo. In ...Il live e la diretta testuale di Sinner-Rune, incontro valido per il terzo match della fase a gironi delle ATP Finals di Torino 2023.