LIVE Sinner-Rune 6-2 1-2 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il danese prova a scuotersi

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-HURKACZ DALLE 14.30 LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE 2-1 Game. Scappa via la risposta di rovescio dell’azzurro, costretto ad inseguire nel secondo set. AD-40 Peccato. Volèe non definitiva del numero 8 ATP, manon riesce a costruire il passante. 40-40 Altra ottima risposta di rovescio di Jannik. Arriva la stecca di. 40-30 BOOM! Risposta di rovescio vincente spettacolare dell’altoatesino. 40-15 Di un soffio in corridoio la risposta di rovescio di. 30-15 Attacco in controtempo e volèe vincente del. 15-15 Benecon la combinazione palla corta-volèe. 0-15 Risposta aggressiva con il dritto scagliata dall’azzurro. 1-1 ...

Nitto ATP Finals Torino, Pala Alpitur Centre Court, 3° turno Gruppo Verde(ITA) 6 1 Rune (DAN) 2 1 ...

LIVE Sinner-Rune, ATP Finals 2023 in DIRETTA: l'azzurro è già qualificato! In palio il primo posto OA Sport

LIVE Sinner-Rune alle Atp Finals: 1-0. Primo set a ritmo forsennato, Jannik chiude 6-2 La Gazzetta dello Sport

" C'è una cosa che accomuna Jannik Sinner a Bjorn Borg ". Un accostamento forse eccessivo, forse no. Almeno a sentire Adriano Panatta che durante la diretta tv Rai della sfida delle Nitto ATP Finals t ...Per qualificarsi come primo del girone Sinner deve per forza vincere questo match. In caso di vittoria di Rune invece, indipendentemente dal numero di set, sarebbe lui a qualificarsi come primo. In ...