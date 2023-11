LIVE – Sestri Levante-Rimini 0-1 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Recupero dell’undicesima giornata del Girone B di Lega Pro/24 fra. Le due squadre si trovano nella zona intermedia della classifica, rispettivamente al quindicesimo ed al sedicesimo posto in classifica. Per le due squadre comunque un periodo positivo dopo un inizio di stagione che non si poteva definire altrettanto. Una vittoria per le due squadre significherebbe proiettarsi nei quartieri medio alti della classifica. Sportface.it dalle 18.00 offrirà latestuale del match. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-1 (90? Ubaldi) FINE PARTITA 95? – Capanni sfiora il gol del raddoppio allo scadere 90?- Cinque minuti di recupero 90? – GOL ...