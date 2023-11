LIVE Sci alpino | Prova discesa Zermatt-Cervinia in DIRETTA | Sofia Goggia sesta | novità Vicky Bernardi

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA12.41: L’appuntamento è per domani alle 11.45 per la terza e ultimain vista delle gare di sabato e domenica. Grazie per averci seguito e buona giornata 12.39: Questa la classifica finale della seconda(che di fatto è la prima) di: 1 AGER Christina AUT 1:35.81 2 SCHOEPF Emily AUT 1:36.05 +0.24 3 WEIDLE Kira GER 1:36.58 +0.77 4 SCHEYER Christine AUT 1:36.67 +0.86 5 SUTER Corinne SUI 1:36.74 +0.93 6 AICHER Emma GER 1:37.08 +1.276ITA 1:37.08 +1.27 8 RAEDLER Ariane AUT 1:37.16 +1.359 DELAGO Nicol ITA 1:37.27 +1.46 10 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:37.32 +1.51 11 GISIN Michelle SUI 1:37.43 +1.62 12 WECHNER Lena AUT 1:37.46 +1.65 13 ...