LIVE Sci alpino | Prova discesa Zermatt-Cervinia in DIRETTA | Ager leader a sorpresa! Goggia a oltre un secondo | bene le giovani azzurre

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33: Non ci sono inserimenti fra le prime 30 con le ultime discese 12.30: Lontana dalle 30 la tedesca Remme, non parte Roberta Melesi, mancano le ultime quattro discese 12.27: chiude con un ritardo di 5?24 l’azzurra Pichler ed è 54ma 12.26: Lontanissime la tedesca Kapfer e la australiana Small. Ora Karoline Pichler 12.24: E’ 27ma l’austriaca Schilcher, con 2?81 di ritardo dalla vetta 12.23: Ottima laanche di Vicky Bernardi che è addirittura 19ma a 2?27, riucendo a limitare i danni nella parte conclusiva 12.22. Brava l’azzurra Runggaldier che si inserisce in 21ma posizione a 2?47 dalla testa, ora Bernardi 12.21: Settimo intermedio in alto per Runggaldier che a metà pista ha un ritardo di 1? 12.20: nelle retrovie la svedese Hoernblad e la tedesca Hirtl-Stangassinger. Ora l’azzurra ...