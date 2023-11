LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 6-6 | Eurolega basket in DIRETTA | punteggio basso dopo 5? | diversi errori da parte di entrambe le squadre

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-16 2/2 alla lunetta per Nicolò Melli: possesso pieno di vantaggio per i meneghini! 17-16 Beaubois micidiale dall’arco: tripla e -1 per l’! 17-13 MAODO LO: LA BOMBAAAAAAA 14-13 Clyburn sfrutta il tabellone: -1! 14-11 Virata perfetta di Maodo Lo: +3 per i meneghini con meno di tre minuti sul cronometro! 12-11 2/2 per Nicolò Melli a cronometro fermo: altro sorpasso dell’! 10-11 RISPONDE SUBITO CLYBURN CON LA STESSA MONETA. 10-8 NICOLOOOO MEELLIIII!! TRIPLAAAAAAA 7-8 Will Clyburn va fin in fondo e supera Melli: +1! 7-6 Dentro il libero aggiuntivo: l’rimette il naso avanti! 6-6 Nikola Mirotic col fallo: ancora parità! 4-6Istanbul ancora avanti grazie all’appoggio di ...