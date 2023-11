LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 56-52 | Eurolega basket in DIRETTA | sale l’intensità del match | milanesi a +3 dopo 25?

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-54 Darius Thompson vola ad appoggiare per il -2! 56-52 Shavon Shields va fin in fondo: possesso pieno di vantaggio per l’! 54-52 Mano morbida di Tyrique Jones: -2 per l’! 54-50 VOIGTMAAAAANNN: BOMBAAAAAA 51-50 CLYBURN SULLA SIRENA: ANCORA PARITA’! 51-48 JOLLY DALL’ARCO DI MAODO LO: TRIPLA! 48-48 1/2 anche per Will Clyburn: pareggio dei turchi! 48-47 2/2 per l’americano naturalizzato italiano dalla lunetta: l’morde le caviglie ai meneghini! 48-45 Dariut Thompson brucia la retina dall’arco: 9 punti per l’ex Baskonia! 48-42 Si sblocca anche Voigtmann: primi punti per il tedesco e +6! 46-42 RISPONDE SUBITO IL CAPITANO: NICOLO’ MELLI! 43-42 Bomba di Shane Larkin: -1! Tutto è pronto al Forum di Assago ...