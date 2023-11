LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 27-20 | Eurolega basket in DIRETTA | break dei padroni di casa nel secondo quarto | Tonut scatenato

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-29 Canestro di classe di Darius Thompson: due punti rosicchiati dall’! Time-out immediato di coach Can, con l’che scappa a +9. 36-27 SHAVOOOON SHIEEELDSSS!! TRIPLAAAAAAA 33-27 Voigtmann trova Kyle Hines sulla linea di fondo: doppio possesso pieno di vantaggio per idicon meno di tre minuti sul cronometro! 31-27 Darius Thompson tiene gli ospiti a -4! 31-25 Voigtmann pesca Nikola Mirotic, che elude la difesa turca: +6! 29-25 Bomba di Derek Willis: l’Istanbul accorcia a -4! 29-22 Nikola Mirotic perfetto dal pitturato: l’rimane a +7! 27-22 Zizic appoggia per il -5: l’batte un colpo! 27-20 Devon Hall alza la parabola: i meneghini ...