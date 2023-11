LIVE Djokovic-Hurkacz | ATP Finals 2023 in DIRETTA | pochi minuti al via della partita Il polacco potrebbe essere un alleato di Sinner

Sinner-Djokovic alle ATP Finals: dove vedere la partita in tv e streaming Sky Sport

Delirio Sinner, vittoria pazzesca contro Djokovic alle Atp Finals. Rivivi tutto il match Corriere dello Sport

Il campione serbo, dopo il ko contro Sinner, torna in campo per sfidare il sostituto di Tsitsipas: vivi l'incontro in tempo reale ...Molto dipenderà dal risultato della sfida (ore 14.30) tra Novak Djokovic e il ripescato Hurkacz, chiamato a rimpiazzare l’infortunato Tsitsipas. Il match è in programma alle ore 21.00, in diretta su ...