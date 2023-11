LIVE – Djokovic-Hurkacz 3-3 | Atp Finals Torino 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ile latestuale di, match della fase a gironi delle Atpdi, in programma dal 12 al 19 novembre. Il numero uno del mondo è reduce da due battaglie piuttosto estenuanti contro Rune e Sinner, ma viene difficile pensare a un Novak che possa sentire la stanchezza, fisica o mentale che sia. Ha il destino nelle sue mani e con un successo in due set si garantirebbe l’accesso alla semifinale senza neanche dover attendere l’esito del match serale tra Sinner e Rune. Il polacco proverà a rovinargli la festa in quello che sarà il suo primo e unico incontro quest’anno a. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conin campo alle 14:30. COME ...

LIVE Djokovic-Hurkacz - ATP Finals 2023 in DIRETTA : entrano in campo i due giocatori

LIVE Djokovic-Hurkacz 3-4 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : grande equilibrio in avvio di partita

Alle ore 14:30 scenderanno in campo per il primo singolare Novak- che ha assolutamente bisogno di vincere ( qui tutte le combinazioni ) - contro il polacco Humbert Hurkacz, entrato come ...

Novak Djokovic - Hubert Hurkacz live: Tennis - ATP Finals Eurosport IT

Djokovic-Hurkacz LIVE su Sky Sport Uno Sky Sport

Il campione serbo, dopo il ko contro Sinner, torna in campo per sfidare il sostituto di Tsitsipas: vivi l'incontro in tempo reale ...Molto dipenderà dal risultato della sfida (ore 14.30) tra Novak Djokovic e il ripescato Hurkacz, chiamato a rimpiazzare l’infortunato Tsitsipas. Il match è in programma alle ore 21.00, in diretta su ...