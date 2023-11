LIVE Djokovic-Hurkacz 0-0 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | iniziata la partita

(Di giovedì 16 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 21.00 COSA DEVE FAREPER QUALIFICARE SINNER 40-30 Ottima risposta di, che fa giocare una demi-volee complicata all’avversario, passandolo poi comodamente con il rovescio. 40-15 Uno-due veloce per il polacco, il quale gestisce bene un rimbalzo non perfetto. 30-15 Prima vincente per, che ha servito nuovamente al cento. 15-15 Ace, servizio perfetto alla T. 0-15 Vola via il dritto lungolinea del polacco, che aveva provato il vincente in uscita dal servizio. Al servizio HubertPRIMO SET 14.4o Terminati i 5 minuti di riscaldamento pre-. È tutto pronto per l’inizio del match. 14.39ha vinto il ...

TORINO - Dopo il ko contro Sinnertorna in campo nelle Nitto Atp Finals di Torino per sfidare il polacco Hurkacz , sostituto di Tsitsipas, ritiratosi contro Rune per infortunio. Segui in diretta il match ...

Il campione serbo, dopo il ko contro Sinner, torna in campo per sfidare il sostituto di Tsitsipas: vivi l'incontro in tempo reale