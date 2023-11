L’Italia vuole essere un attore di riferimento nell’Indo Pacifico L’audizione di Tripodi

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’Indo-è una regione sempre più cruciale per i futuri equilibri globali. I dati parlano chiaro: l’area contribuisce per i 2/3 alla crescita economica mondiale; vi transita il 90% del traffico commerciale marittimo del pianeta. Nella regione sono in moto processi di enorme rilevanza geo-strategica ed economica: le crescenti tensioni geo-politiche tra i suoi attori chiave; le sfide legate alla libertà e alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento; gli effetti estremi del cambiamento climatico; le conseguenze della guerra in Ucraina e i riverberi della crisi in Medio Oriente. Il Governo è pienamente consapevole della crescente importanza dell’Indo-e ha da subito intensificato gli sforzi per rafforzare la nostra presenza nella regione. Il nostro è un approccio inclusivo, che mira alla collaborazione con tutti i partner ...