Lisa Kundrow e David Schwimmer salutano Matthew Perry | “Grazie per il tempo trascorso con te Avevi cuore”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo la nota congiunta del cast di “Friends” ed il commovente saluto di Jennifer Aniston, tutti i componenti del gruppo stanno esprimendo parole d’amore sincero per omaggiare, tragicamente morto lo scorso 28 ottobre.– che nella saga interpretava il personaggio di Phoebe Buffay – ha voluto salutare l’amico-collega con un lungo post sul proprio profilo Instagram: “L‘episodio pilota, Friends Like Us, è stato scelto e immediatamente siamo stati tra le presentazioni della NBC – si legge – Poi… Suggeristi di giocare a poker, l’hai reso così divertente mentre iniziavamo a conoscerci.per questo.per avermi fatto ridere così tanto per ogni cosa che hai detto. I miei muscoli si sono indolenziti e le lacrime mi sono scese sul viso ogni giorno. ...