(Di giovedì 16 novembre 2023) Sulla incoercibile, inarginabile pulsione del ministro di Cultura Gennaro Sangiuliano e dell’intera Hobbit-Right di comminare alla Galleria nazionale d’Arte moderna e contemporanea l’allestimento di una mostra dedicata a, (“Uomo, Professore, Autore”), che ha fatto venire l’orticaria preventiva a qualche direttore e/o curatore, da queste parti ci siamo divertiti un poco, provocando al ministro i sintomi prodromicimalattia dell’anello: giù le mani dal “mio tesooooro”. Ma si passi oltre, come elfi che scavalcano carcasse di uruk-hai. Poiché ora la mostra alla Gnam sul grande scrittore totemicodestra è iniziata e se ne dice un gran bene. Centinaia di foto, libri, illustrazioni, “molto filologica e per nulla ideologia” (Luigi Mascheroni su X), tiene il passo con altre d’oggetto assimilabile (alle Scuderie del ...

REPRESSA. E' tutta concentrata dentro al Governo. Nei sondaggi la quotazionepremier si mantiene molto alta, più del complesso ministeriale. E allora: che il "Patto sui migranti" sia ...

L'invidia della sinistra per Tolkien Il Foglio

Apple, Nothing e l’invidia sociale: iMessage arriva su Android la Repubblica

Una bella mostra a Roma chiude polemiche inutili. Superando anche l’irrefrenabile pulsione della destra per il “tesssoro” degli Hobbit. E una verità da ristabilire sull'autore del Signore degli anelli ...Ben prima della creatività, c’è il patrimonio. Ci sono una cultura del prodotto, una cucina tradizionale, trattorie e piole che c’invidiano in tutt’Italia, e ben vengano i progetti come Mangé Bin – ...