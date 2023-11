L’imitazione anti Elodie è virale | Annalisa racconta la verità

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 novembre 2023) Chi è la regina del pop italiano? Con i ttormentoni inanellati negli ultimi anni, c’è chi prende le parti di. Altri, invece, non penserebbero mai di “tradire”. Ciò non vuol dire che in tssimi siano fan di entrambe, sia chiaro. Sul web però la discussione è reale, tanto da spingere Brenda Lodigiani a giocarci in una puntata di Gialappa’s Show. Da inizio trasmissione imita la cantante di Bellissima e Ragazza sola, per citarne appena due ben note, per poi tirare in ballo anche l’altra celebre ex di Amici.diCi ha impiegato davvero pocodiproposta da Brenda Lodigiani a divenire. Il tema è caldo e l’amore per la cantante è enorme. Se poi alla ricetta si aggiunge ...