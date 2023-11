Liga | Villareal | Yeremi Pino si rompe il crociato | out per questa stagione

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Piove sul bagnato in casa Villarreal: il “sottomarino giallo” perde fino a fineuno dei calciatori più rappresentativi della squadra, Yeremy. La squadra, visibilmente in difficoltà, è già al secondo cambio in panchina dopo l’arrivo di Marcelino al posto di Pacheta. Il 21ennesi è infortunato nell’allenamento di ieri, rimediando la rottura delanteriore del ginocchio sinistro. SportFace.