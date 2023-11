Liechtenstein-Portogallo oggi in tv | canale | orario e streaming Qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Alle 20:45 di giovedì 16 novembre ilfarà visita alin occasione della nona giornata di qualificazione aglidel. Ilè già qualificato per le fasi finali e affronta chi ormai non ha più chance, visto che la squadra di casa ha zero punti nel girone J con un gol fatto e venticinque subiti. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (Diretta Gol), oltre che su Sky GO e NOW. Sportface.it vi terrà aggiornati durante i novanta minuti e vi offrirà le parole dei protagonisti nel post gara. SportFace.