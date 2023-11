L’elettricità green in fondo al mare

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Negli ultimi tempi si parla giustamente molto di transizione energetica, consumi e sostenibilità. Temi chiave per il futuro del Paese e del pianeta – come la decarbonizzazione e lo sviluppo di fonti rinnovabili – per salvaguardare l’ambiente, pur senza rinunciare al progresso e all’innovazione. Proprio l’esigenza di conciliare la realizzazione di infrastrutture elettriche strategiche per l’Italia e la necessità di tutelare l’ambiente e la biodiversità è alla base delle attività di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale. Per l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia, la sostenibilità è un driver strategico, tanto che i suoi investimenti sono considerati per loro natura sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea. Bisogna dunque favorire la transizione verso nuovi modelli di produzione e consumo dell’energia ...