Le sfide dell’ultima stagione di The Crown raccontate dai suoi attori

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) In punta di piedi. È così che The6 ha deciso di salutare il suo pubblico: la prima parte dell'ultima, disponibile da oggi (mentre per la seconda e finale bisognerà attendere fino al 14 dicembre) ripercorre gli ultimi momenti terreni di Lady Diana Spencer, dall’incidente al funerale. La corona britannica sembra sotto scacco perché la popolarità dell’ex moglie del principe Carlo oscura il Palazzo e sembra quasi perseguitarlo dopo la scomparsa. Tutto questo viene raccontato senza il clamore (fomentato ad arte) dellaprecedente, che parlava del tradimento con Camilla Parker-Bowles. Si è ragionato con il più classico dei senni di poi e, alla luce della morte della regina Elisabetta II, non solo si sono sospese le riprese ma probabilmente si è aggiustato il tiro, edulcorando e alleggerendo il carico su una vicenda ...