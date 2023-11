Le previsioni meteo per venerdì 17 novembre 2023

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma Nuvolosità in transito al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +12°C e +20°C. Lazio Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito, locali piogge residue solo sulle zone meridionali. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. NAZIONALE AL NORD Al mattino locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1200 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati e maggiori addensamenti al Nord-Est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul basso Lazio. Al pomeriggio tempo stabile ...

Meteo - le previsioni in Campania per giovedì 16 novembre 2023

, in arrivo un cambiamento importante per la prossima settimana. Leper i prossimi dieci giorni parlano chiaro. La situazione sarà molto diversa tra il weekend e i primi giorni della ...

Previsioni meteo, caldo anomalo con 30 gradi a 40 giorni dal Natale la Repubblica

Google rivoluziona le previsioni del tempo, veloci e affidabili con l'IA AGI - Agenzia Italia

Allerta arancione in dieci dipartimenti in Francia per la tempesta Federico. nella regione delle Fiandre Occidentali non e escluso il rischio di alluvioni. il Royal Meteorological ...Le previsioni per il weekend Da sabato ... Nel dettaglio: – Venerdì 17. Al nord: prevalenza di bel tempo, ventoso. Al centro: piovaschi occasionali sugli Appennini, ventoso. Al sud: peggiora in serata ...