Le piastre a induzione fanno male?

Leggi su butac

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ultimamente siete in tanti ad averci chiesto, anche se senza specifici link allarmisti, se fosse vero che ledavvero, come si legge tra le righe di alcuni articoli che ne parlano. Abbiamo pensato non fosse sbagliato scrivere due righe in merito, sia mai che quest’allarmismo continui a circolare. L’affermazione che cucinare con lepossa farenon è supportata da alcuna evidenza scientifica. Questo tipo di tecnologia utilizza un campo elettromagnetico per riscaldare il pentolame, il che può sollevare preoccupazioni circa l’esposizione ai campi elettromagnetici – come fa praticamente ogni nuova tecnologia che viene introdotta nel nostro uso quotidiano. Come abbiamo già visto molte volte però, secondo le linee guida ...