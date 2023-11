Le nuove vie di Scholz sull’immigrazione

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 novembre 2023) Berlino. Per la maggioranza si è trattato di “un buon compromesso”, Molto più critica, invece, la sezione giovanile dei Verdi secondo cui è stata presa “una decisione disumana”. Il nodo del contendere sono i richiedenti asilo (220 mila le domande ricevute nel 2023 ma ce ne sarebbero altre 250 mila in attesa di essere registrate) che in mesi recenti ha messo in difficoltà gli enti locali: una settimana fa Länder e Comuni hanno battuto cassa allo stato centrale. Le parti hanno trovato un accordo economico: per ogni richiedente asilo accolto, lo stato verserà 7.500 euro forfettarie all’ente di riferimento – meno di quanto chiesto (10.500 euro) e più di quanto inizialmente offerto (5.000 euro). Il governo ha però anche dato un giro di vite alla politica dell’accoglienza. Sia chiaro: forte oggi di 1,57 milioni di profughi (al netto degli ucraini) la Germania resta la meta preferita di ...