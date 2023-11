Le disposizioni segrete di Giorgio Armani sull' eredità | spunta una carta clamorosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023)è un uomo che guarda avanti, lo è sempre stato, al punto da andare al di là della sua stessa vita. Già nel 2017 aveva dichiarato al Financial Times che “per la successione del mio impero è tutto pronto”. La Fondazione che porta il suo nome, creata nel 2016, per realizzare progetti di utilità pubblica e sociale, il primo tassello del futuro della governance della sua azienda che, per sua voce, dovrà avere “assetti rispettosi e coerenti con alcuni principi che mi stanno particolarmente a cuore e che da sempre ispirano la mia attività di designer ed imprenditore”. Ora, però, è venuto alla luce un carteggio “segreto”, come si apprende su La Stampa, in cui lo stilista 89enne dimostra di avere le idee chiare. Ad oggi possiede il 99% del suo gruppo (lo 0,1 è della Fondazione), gestisce 9000 dipendenti, conta un fatturato di 2,35 miliardi e 162 ...