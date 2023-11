Lazio | Lotito al lavoro per un colpo a centrocampo

Identico scenario nelladovesi è comportato copia e incolla dopo la partenza di Tare (litigio con Sarri): promozione di Fabiani dal settore giovanile. Ai tempi, Josè Mourinho firmò una ...

Calciomercato Lazio, Lotito sblocca la situazione Firma vicina Lazio News 24

Calciomercato Juve, Lotito lavora in segreto per soffiare un colpo a Giuntoli. Ecco chi ha messo nel mirino la Lazio Colpo di scena per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. Come riportato sta ...Presente al Viola Park per un evento sul futuro della vendita dei biglietti, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di vari argomenti legati a questo aspetto. Ecco le ...