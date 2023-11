Lavoro | Lifeed lancia il radar del potenziale umano in azienda

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (Labitalia) -di education technology che dal 2015 sta cambiando il mondo delcreando soluzioni innovative per lo sviluppo e la sostenibilità del capitale, presentaTM il primo strumento digitale di sviluppo che, applicando l'Intelligenza Artificiale a una ricchezza unica di human data, rivela e attiva il pienodelle persone in, anche quello tradizionalmente inespresso. Mediamente, infatti, nel luogo diviene utilizzato solo il 30% deldelle persone. Grazie aTM le aziende possono usare l'altro 70%, quello che di solito viene usato al di fuori del. Si tratta ...

... CleverConnect, Cornerstone OnDemand, Gility, Giunti Psychometrics, Gympass,, nCore HR, ... Ninja Business School, Performa Group, Qualtrics, Risorse Agenzia per il, Smile to Move Training,...

Lifeed Radar, l'intelligenza artificiale per scoprire il proprio potenziale umano e portarlo sul lavoro Corriere della Sera

Il progetto lifeed secondo una super mamma Donna Moderna

La Ceo e fondatrice Riccarda Zezza: «Il pensiero di fondo è far capire alle persone che il modo in cui sono empatiche con il proprio partner può essere fondamentale applicarlo anche nel lavoro con i p ...Stop ai cliché in favore della professionalità femminile, anche nel mondo automotive. Torna così la mostra fotografica “ Donne e Motori Gioie e basta ”, ideata da Elisabetta Cozzi, presidente del Mus ...