Lavoro in nero e ristorazione | a che punto siamo?

Uno studio appena pubblicato su una rivista scientifica spiega che i workaholic - cioè le persone che soffrono di dipendenza dal lavoro - sono di umore nero anche quando fanno ciò che più desiderano - cioè stare in ufficio. E siccome spesso hanno posizioni di responsabilità - fanno soffrire i collaboratori

Lavoro in nero - personale non formato e alimenti non tracciati : maxi multe tra Anzio e Nettuno