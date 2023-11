Laura Pausini incoronata ai Latin Grammy “persona dell’anno” È l’ultimo baluardo della musica italiana nel mondo | più dei Maneskin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ilo ha celebrato ieri sera la cantantepiù famosa nelè stata, durante una serata di Gala speciale a Siviglia, come “Recording Academy Person of the Year 2023”, una delle massime onorificenze deiAwards. Si tratta dell’unica artista non di lingua madre spagnola e terza donna ad essere mai stata premiata. “Sono molto onorata di essere la terza donna, insieme a Gloria Estefan e Shakira, ad essere premiata Person Of The Year. È vero, tre è un numero ancora basso, ma sta crescendo piano piano. Mi sembra incredibile far parte di questo magico trio di artiste”, ha detto. La cantante è attesa anche questa sera per una esibizione top ...