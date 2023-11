Laura Pausini contro l’autotune ma Holden | figlio di suo marito Paolo Carta | lo usa | il video esilarante

Laura Pausini Person of the Year ai Latin Grammy Awards

Laura Pausini nominata Person of the Year 2023 : "Sono l'italiana più latina del mondo"

Luca Jurman vs Holden e Laura Pausini : “Ha fatto il diavolo a quattro per l’autotune”

... come hanno detto i critici esperti, Paola Cortellesi è un'attrice tragicomica, passata dalla televisione, agli show musicali con l'amica, dalla recitazione al canto, dal Festival di ...

Laura Pausini nominata Person of the Year 2023: "Sono l'italiana più latina del mondo" TGCOM

Laura Pausini, 'io l'italiana più latina del mondo' Agenzia ANSA

Una notte magica a Siviglia e un altro prestigioso riconoscimento per Laura Pausini che quest'anno festeggia i 30 anni di carriera ...N uovo riconoscimento per Laura Pausini: la star della musica italiana è stata nominata Person of the Year 2023 dalla Latin Recording Academy, onorificenza dei Latin Grammy Awards conferita ogni anno ...