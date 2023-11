Latina Violenza di genere | l’onorevole Martina Semenzato incontra Sindaco | assessori e consiglieri

Latina / Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne : call in action per organizzare il flash mob

... coloro che si battono per la revisione della legge sullasessuale (considerata un'offesa ... appunto, al massacro del 1975 in una villa della località di mare in provincia di. La serie ...

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: call in action ... Comune di Latina

Hysteria Festival: il Centro Donna Lilith per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne LatinaToday

La Polizia di Stato di Terracina ha dato esecuzione a un'ordinanza che dispone l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione sanitaria per un ...È accusato di violenza sessuale il medico 70enne, in servizio in un ospedale pubblico della provincia di Latina, interdetto dalla professione sanitaria per un anno, come deciso dal tribunale ordinario ...