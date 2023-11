Latina Asl | nuove assunzioni | i commenti degli assessori Schiboni e Palazzo e del sindaco Celentano

(Di giovedì 16 novembre 2023)– Si susseguono le prese di posizioni della politica dopo l’annuncio del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in base al quale dal prossimo 1 dicembre la sanità pubblica regionale sarà rafforzata da 600, 71 delle quale riguarderanno l’Asl di. Per l’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, ElenaL'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina - unico tra 108 a non ricevere il rinnovo : la Asl lascia a casa uno (e uno soltanto) dei medici assunti in pandemia

Aveva risposto a un avviso delladidurante l' emergenza Covid e, con un contratto da libero professionista, aveva lavorato per tutto il periodo della pandemia. Un 'medico eroe', insomma. Dopo circa un anno, quando il ...

All'Asl Latina 71 nuove assunzioni. Palazzo: “Diamo attenzione alle ... Quotidiano Sanità

Assunzioni alla Asl di Latina: 71 unità a partire dal 1 dicembre LatinaToday

16 NOV - “A partire dal 1° dicembre scatteranno 71 nuove assunzioni per la Asl di Latina. Un grande risultato per la nostra provincia, grazie al processo messo in atto dal presidente Francesco Rocca e ...Sarà illuminato di viola l'ingresso dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino in occasione, domani, della Giornata mondiale della prematurità. (ANSA) ...