Landini | quel dato sugli scioperi con Meloni | sarà un caso?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Lo sciopero è un atto grave e solenne, da usare con grande parsimonia per difenderne il valore civile e morale”. Parole e musica di Giuseppe Di Vittorio, fonre e segretario generale della CGIL, deputato dell’Assemblea Costituente e fervente antifascista. Mica un banale fascista dell’ultim’ora desideroso di negare forzatamente ai lavoratori un diritto sacrosanto qual è il diritto di sciopero. Parole che, tuttavia, il successore di Di Vittorio, Maurizio, non ha esattamente preso alla lettera nell’arco del suo manda segretario generale del sindacato rosso. Peggio: sembra proprio chece la stia mettendo tutta per fare l’esatto contrario rispetto a quanto auspicava a suo tempo il suo illustre predecessore. Sotto la sua segreteria, infatti, il ricorso allo strumento di protesta si è accentuato a ...