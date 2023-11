L’Ambrogino d’Oro alla tendina è solo un premio piddino

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ma secondo voi c’erano dubbi? Che avrebbero tirato un Ambroginodietrosparafucile delle tendine, c’era forse da dubitare? Eccola qua, la Ilaria Lamera, da Seregno, insignita come era impossibile non fosse e come avevano subito, subitissimo previsto, perché o siamo qui a dire come andrà a finire, noialtri cronisti indecenti, oppure è meglio pettinare le bambole sul pube. I requisiti ci sono tutti, tanto per cominciare: la protesta insulsa e pretestuosa; il capriccio della studentessa, insomma, lamentosa; le farneticazioni di stampo socialcomunista sul caro affitti; la coreografia circense con le tende davanti al Politecnico e poi per le altre facoltà, a macchia di leopardo che però non ha fatto il leopardo: la nostra gioventù bruciata dai capricci si è subito resa conto che bivaccare in tenda nel maggio gelido e piovoso, maledetto ...