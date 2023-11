L' altra via | la recensione | amicizia | sogni e pozzolana per un film dolce e luminoso

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lade L'via: il calcio di provincia come pretesto per una favola segnata dai gol, dall'e dalla speranza nel notevolediretto da Saverio Cappiello e scritto da Giuseppe Gallo. Di notti magiche e di, di lontananze e di vicinanze, di smorfie di bandiere. Nulla di complicato, nulla di assurdo. Piuttosto, la fotografia di un momento lontano anni luce, con un riverbero potente che arriva fino ad oggi, toccando quelle corde dell'anima che vibranomente. Come vibra lo stadio quando arriva il gol della vittoria. Eppure, scendendo dai gradoni di un ammaccato stadio di provincia, L'via di Saverio Cappiello, e scritto da Giuseppe Gallo (anche produttore), sfrutta il calcio come pretesto, come gancio. Un pretesto forte (soprattutto ...

Un'novità appena annunciata è quella relativa al pulsante Follow che compare nelle SERP dopo ... inizialmente la disponibilità rimarrà limitata agli USA, con la distribuzione che prenderà il...

Film “L’Altra Via”, Sergi: una storia di sogni e sfide dal cuore dell’Aranceto CatanzaroInforma

L’Altra Via, recensione: sincero e coinvolgente spaccato di un’Italia che non c’è più Cineblog

La recensione de L'altra via: il calcio di provincia come pretesto per una favola segnata dai gol, dall'amicizia e dalla speranza nel notevole film diretto da Saverio Cappiello e scritto da Giuseppe G ...Vogliamo la pace”. “Gesù è la gioia. O annunciamo Gesù con gioia o non lo annunciamo, perché un’altra via di annunciarlo non è capace di portare la era realtà di Gesù”, ha esordito a braccio il Papa. ...