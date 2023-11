L’AI che fa parlare Édith Piaf e completare la canzone dei Beatles

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il fatto che il sindacato di attori, autori e sceneggiatori abbia fatto pressioni per comprendere anche il diritto d’immagine di chi non c’è più è indicativo di un fenomeno largamente diffuso: quello delutilizzato per far “risorgere i morti”, ovvero creare contenuti con voci di persone che non ci sono più. Ci sono casi recenti relativi a voce e AI che coinvolgono cantanti scomparsi,e i. Si può risentire la loro voce come se fossero vivi e vegeti ma che in realtà è stata creata con l’intelligenza artificiale. LEGGI ANCHE >>> Il punto-chiave: l’utilizzo delgenerativa e il “diritto d’immagine” Voce e AI, il caso diL’intelligenza artificiale è stata usata per ricreare la voce di della celebre cantante così che possa ...