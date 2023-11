L’agente di Hakimi | «Ha fatto felici i tifosi | ma la storia è finita»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Alejandro Camano, agente di Achraf, sul possibile ritorno del terzino marocchino in nerazzurro. I dettagli Alejandro Camano, agente di Achraf, ha parlato dell’Inter a Tv Play. PAROLE – «Futuro? Non saprei, il PSG sta parlando della possibilità di proseguire per molto tempo. Ritorno all’Inter? Credo che abbiain tanti lì, ma penso anche che sia unaconclusa. Lautaro? Io dico che è molto importante per me e per Lautaro che l’Inter sia disposta ad ascoltarci per un nuovo contratto nonostante un contratto fino al 2026. Voglio ringraziare il club per questa possibilità. L’importante per me è la mentalità di vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita all’Inter, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per ...