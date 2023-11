L’addio di Jennifer Aniston a Matthew Perry | “Ti porterò per sempre con me Ora sei totalmente in pace e lontano da ogni sofferenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo i commoventi messaggi di addio da parte di Matt LeBlanc e Courtney Cox, è arrivato il turno diche, dopo lo choc che l’avrebbe tenuta chiusa in casa per diversi giorni, ha trovato le forze per scrivere un pensiero rivolto all’amico, attore della famosissima serie “Friends” scomparso lo scorso 29 ottobre. L’attrice ha pubblicato su Instagram un post che ha già quell’amaro sapore di nostalgia: dopo la prima foto in bianco e nero, ha condiviso coi follower uno screen di una loro conversazione ed, infine, uno tra i moltissimi sketch registrati assieme. “Dover dire addio al nostroha rappresentato un’ondata di emozioni incredibili che non avevo mai provato prima – spiega la 54enne – Tutti abbiamo perso delle persone in certi momenti della nostra vita. Perdite di ...