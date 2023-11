La tinta ambrata ultra chic | con la chioma sciolta o con il mollettone

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 novembre 2023) Giacca cammello, pantaloni in pelle,lunghissima in castano goloso. Dakota Johnson rinfresca il look con laperfetta per il mese di novembre, sia in versioneche raccolta. Ma sempre e comunque con frangia romantica. Dakota Johnson, spumeggiante icona di stile X Il nuovo look autunnale di Dakota Johnson L’attrice di 50 sfumature di grigio è da sempre ...