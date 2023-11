(Di giovedì 16 novembre 2023) Ladi3-0 con(of). Sconfitta clamorosa dellain Azerbaigian. La Nazionale che fu di Ibrahimovic è stata sconfitta 3-0 con due gol segnati nei primi sei minuti da Makhmudov e Dadshov. Il primo sulla famigerata costruzione dal basso. Laallenata da Andersson non si è ripresa nemmeno quandoè rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Mustafazada. Con un uomo in meno gli azeri hanno segnato anche il terzo, ancora con Makhmudov con un meraviglioso pallonetto praticamente da metà campo. Nellaha giocato anche Kulusevski. L’Equipe scrive che non si è trattata di una sorpresa, che ...

Disfatta per lache ha perso, in trasferta, con l'Azerbaijan di De Biasi, col punteggio di 3 - 0, con il terzo gol arrivato addirittura da centrocampo.in campo con laAmmonito e sostituito, il centrocampista del Napoli Jensha giocato 75' minuti. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ...

Azerbaigian-Svezia, le formazioni ufficiali: la scelta su Cajuste Tutto Napoli

La Svezia di Cajuste perde 3-0 con l'Azerbaigian. Cajuste ammonito (of course) - VIDEO - ilNapolista IlNapolista

La Svezia di Cajuste perde 3-0 con l’Azerbaigian. Cajuste ammonito (of course). Sconfitta clamorosa della Svezia in Azerbaigian. La Nazionale che fu di Ibrahimovic è stata sconfitta 3-0 con due gol ...Serata amarissima per Jens Cajuste. Il centrocampista del Napoli, impegnato con la sua Svezia nella gara di qualificazione europea, ha rovinosamente perso per 3-0 in Azerbaigian. L’azzurro ...