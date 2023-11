La storia di Gemma Lenoci | l' imprenditrice che ispira le donne a crescere

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023), laureata edi successo, ha una mission: vuole aiutare lenella crescita personale e professionale. L'ha raccontato, ad esempio, mettendo tutto nero su bianco, nel suo ultimo libro: “CEO di te stessa”, che tratta mindset e social media marketing verso l'indipendenza. Una strada complicata, ma non impossibile da percorrere. La sua formazione è radicata nel mondo dei social media marketing. "Ho fondato un'agenzia di marketing (Unlike Agency) ed insegno proprio una professione e come iniziare a costruire un personal brand online per poi lavorare come social media manager o monetizzare con i propri profili", racconta. Quando è nato il tuo progetto, perché è nato? "Nel momento in cui ho capito quali fossero i miei obiettivi e ho capito la mia ...