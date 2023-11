La Sardegna torna al voto e Solinas organizza il concorsone elettorale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 16 novembre 2023) Da una parte 359 “idonei” che aspettano dal 2021 di essere chiamati per iniziare a lavorare per la pubblica amministrazione sarda. Dall’altro, Regioneche, nonostante quella lunga graduatoria,(a pochi mesi dalle elezioni) un nuovo concorso, con sperpero di finanze pubbliche. In mezzo, la società che quel concorso dovrebbe gestirlo per conto della Regione, la quale cerca personale su Subito.it. Bene, bravo… bis È il paradosso (e l’ingiustizia) che stanno vivendo le centinaia di lavoratori ritenuti idonei alla mansione di “istruttori amministrativi C1”, a seguito del “Concorso pubblico per titoli ed esami (…) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 21 istruttori amministrativi, categoria C, livello 1” indetto dall’Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore) nel 2021. ...