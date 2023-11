La rivincita del liscio

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Se sei in cerca di nuove idee per i tagli da uomo con capelli lisci, il trend di ritorno arriva dalle passerelle FW 2023, dove si è registrato un trionfo della texture setosa, che fino a qualche stagione fa era bandita, associato a un'invasione di haircut che puntano sui capelli lisci, quelli su cui opera al meglio. Tutto merito di una certa nostalgia per lo stile Anni Novanta e inizio Duemila che, dopo aver ispirato la moda, pian piano sta influenzando anche il grooming. Fino a ieri siamo stati bombardati da celebrity hollywoodiane dai capelli mossi e ricci, ma attenzione, non sono per tutti. Per chi ha i capelli naturalmente lisci, onde e spirali duraturi sono difficili da ottenere, e soprattutto richiedono tanto, troppo tempo per essere realizzati. Non meno importante, il taglio non può essere lo stesso per chi ha i capelli lisci. Il nuovo trend invernale è in questo senso una ...