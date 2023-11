(Di giovedì 16 novembre 2023) Molti cittadini israeliani, in gran parte palestinesi, sono stati attaccati pubblicamente, sospesi dal lavoro, insultati e arrestati per aver criticato l’operato dell’esercito nella Striscia di Gaza. Leggi

Novoli - occupato un edificio dell'Università : "Più soldi per il diritto allo studio e no agli strumenti di controllo e repressione"

La tv in Russia è sotto il controlloCremlino e il mio dire di non credere alla propaganda è ... C'è un vuoto informativo e in questo contesto propaganda eriescono a spaventare la ...

La repressione del dissenso in Israele - Francesca Gnetti Internazionale

La Francia intensifica la repressione della solidarietà verso la ... DinamoPress

Fermarlo, prima che mostri i suoi tratti più drammatici, dipenderà da tutti noi Una protesta contro la repressione del regime di Erdogan ricordando Ebru Timtik, avvocata condannata a 13 anni di ...A gennaio le elezioni. Human Rights Watch: invece di indagare, il governo premia i responsabili delle violazioni, compresi gli ufficiali con responsabilità di ...