La Promessa anticipazioni | puntate dal 20 al 24 novembre 2023 | Jimena aggredisce Catalina e caccia Jana!

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lede La, dal 20 al 24,promettono di essere ricchi di colpi di scena, infatti vedremo, la marchesina, in una serie di confronti con, Cruz e Jana, mentre Lope e Simona cercano di gestire l’assenza di Candela. Nel frattempo, Lorenzo trama per ottenere l’eredità che gli spetta. Non mancano le tensioni e gli intrighi, con personaggi che si trovano a dover affrontare sfide e decisioni difficili. Puntata de Ladi lunedì 20Lope e Simona comunicano a Pia dell’allontanamento temporaneo di Candela dalla tenuta. I due chiedono alla governante di aiutarli a coprire la sua assenza e di fingere che vada tutto bene con Don Gregorio e Petra. Teresa sostituisce momentaneamente ...